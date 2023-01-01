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Listrak

Listrak

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: listrak.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Листрак дает результаты. Единственная интегрированная платформа цифрового маркетинга, которой доверяют более 1000 ведущих ритейлеров и брендов для электронной почты, маркетинга текстовых сообщений, определения личности, поведенческих триггеров и межканальной оркестрации.

Веб-сайт: listrak.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Listrak, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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