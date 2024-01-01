Zeta Global

Маркетинговая платформа Zeta (ZMP) обеспечивает самое важное для вашей организации — реальный рост. ZMP, основанный на лучшем в отрасли сочетании собственных данных и искусственного интеллекта, позволяет маркетологам создавать индивидуальный омниканальный опыт, который способствует привлечению, росту доходов и удержанию, а также повышению эффективности маркетинга. Выявляйте своих лучших и потенциальных клиентов по всем каналам и устройствам и предоставляйте правильное предложение и контент в нужное время и по предпочтительному каналу на основе уникальных атрибутов и непревзойденной прогнозной информации. Собственный CDP и разрешение идентификационных данных Маркетинговая платформа Zeta включает в себя встроенное решение CDP, которое использует обширный граф идентификационных данных Zeta для идентификации анонимных пользователей и привлечения их по каналам с помощью значимого, индивидуального опыта. Вы можете настроить разрешение идентичности вашего бренда, требования к унификации и гигиене с помощью интуитивно понятного визуального интерфейса с низким уровнем написания кода. Решение Zeta основано на мощности и масштабе нашего детерминированного набора данных (более 750 миллионов идентификаторов по всему миру), что обеспечивает уникальную глубину знаний о клиентах. · Обеспечьте единое постоянное представление о ваших и потенциальных клиентах. · Поддерживайте идентичность с помощью строгого разрешения идентификаторов и интегрированной гигиены данных. · Интегрируйте любой источник данных с мгновенным доступом и обновлениями в реальном времени. Привлечение потенциальных клиентов в любом масштабе. Используйте постоянно обновляемые демографические, поведенческие сигналы и сигналы намерений Zeta. выявить потребителей на рынке вашей продукции. Только Zeta Marketing Platform сочетает в себе собственный детерминированный набор данных, идентификаторы промышленного уровня и комплексное решение для омниканальной оркестрации и активации. Zeta предоставляет информацию, необходимую для того, чтобы ваша стратегия была ориентирована на результат и измеримую производительность. · Выявите потребителей на рынке с помощью детерминированных данных и сигналов о намерениях. · Реализуйте и координируйте свои стратегии многоканального привлечения в большом масштабе. · Находите и привлекайте новых клиентов, которые похожи на ваших лучших клиентов. Многоканальное взаимодействие Zeta предоставляет единую платформу для управления каждым клиентским опытом - по всем каналам и на протяжении всего жизненного цикла человека. Вы можете активировать клиентов и потенциальных клиентов через тысячи платных и собственных каналов, оптимизируя каждое взаимодействие с помощью самой последней информации, ведущей к наилучшему возможному результату. Пусть наш мощный искусственный интеллект станет вашим проводником к лучшим решениям. С помощью маркетинговой платформы Zeta вы можете перейти от индивидуальной стратегии для каждого канала к целостной стратегии обслуживания клиентов, учитывающей то, как люди взаимодействуют с вашим брендом в тех каналах, которые они предпочитают. · Распознавайте каждого человека по всем каналам и устройствам. · Нацеливайтесь на отдельных людей, используя расширенные данные о клиентах и ​​полезную информацию. · Организовывайте омниканальные сообщения с индивидуальными предложениями и персонализированным контентом.

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