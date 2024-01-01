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Zeta Global

Zeta Global

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Веб-сайт: zetaglobal.com

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Маркетинговая платформа Zeta (ZMP) обеспечивает самое важное для вашей организации — реальный рост. ZMP, основанный на лучшем в отрасли сочетании собственных данных и искусственного интеллекта, позволяет маркетологам создавать индивидуальный омниканальный опыт, который способствует привлечению, росту доходов и удержанию, а также повышению эффективности маркетинга. Выявляйте своих лучших и потенциальных клиентов по всем каналам и устройствам и предоставляйте правильное предложение и контент в нужное время и по предпочтительному каналу на основе уникальных атрибутов и непревзойденной прогнозной информации. Собственный CDP и разрешение идентификационных данных Маркетинговая платформа Zeta включает в себя встроенное решение CDP, которое использует обширный граф идентификационных данных Zeta для идентификации анонимных пользователей и привлечения их по каналам с помощью значимого, индивидуального опыта. Вы можете настроить разрешение идентичности вашего бренда, требования к унификации и гигиене с помощью интуитивно понятного визуального интерфейса с низким уровнем написания кода. Решение Zeta основано на мощности и масштабе нашего детерминированного набора данных (более 750 миллионов идентификаторов по всему миру), что обеспечивает уникальную глубину знаний о клиентах. · Обеспечьте единое постоянное представление о ваших и потенциальных клиентах. · Поддерживайте идентичность с помощью строгого разрешения идентификаторов и интегрированной гигиены данных. · Интегрируйте любой источник данных с мгновенным доступом и обновлениями в реальном времени. Привлечение потенциальных клиентов в любом масштабе. Используйте постоянно обновляемые демографические, поведенческие сигналы и сигналы намерений Zeta. выявить потребителей на рынке вашей продукции. Только Zeta Marketing Platform сочетает в себе собственный детерминированный набор данных, идентификаторы промышленного уровня и комплексное решение для омниканальной оркестрации и активации. Zeta предоставляет информацию, необходимую для того, чтобы ваша стратегия была ориентирована на результат и измеримую производительность. · Выявите потребителей на рынке с помощью детерминированных данных и сигналов о намерениях. · Реализуйте и координируйте свои стратегии многоканального привлечения в большом масштабе. · Находите и привлекайте новых клиентов, которые похожи на ваших лучших клиентов. Многоканальное взаимодействие Zeta предоставляет единую платформу для управления каждым клиентским опытом - по всем каналам и на протяжении всего жизненного цикла человека. Вы можете активировать клиентов и потенциальных клиентов через тысячи платных и собственных каналов, оптимизируя каждое взаимодействие с помощью самой последней информации, ведущей к наилучшему возможному результату. Пусть наш мощный искусственный интеллект станет вашим проводником к лучшим решениям. С помощью маркетинговой платформы Zeta вы можете перейти от индивидуальной стратегии для каждого канала к целостной стратегии обслуживания клиентов, учитывающей то, как люди взаимодействуют с вашим брендом в тех каналах, которые они предпочитают. · Распознавайте каждого человека по всем каналам и устройствам. · Нацеливайтесь на отдельных людей, используя расширенные данные о клиентах и ​​полезную информацию. · Организовывайте омниканальные сообщения с индивидуальными предложениями и персонализированным контентом.

Категории:

Business
Механизмы персонализации

Веб-сайт: zetaglobal.com

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Альтернативы

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Braze

Braze

braze.com

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Yext

Yext

yext.com

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

Iterable

Iterable

iterable.com

Acquia

Acquia

acquia.com

dotdigital

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dotdigital.com

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