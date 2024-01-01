dotdigital

dotdigital

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Веб-сайт: dotdigital.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
Категории:
Business
Программное обеспечение для автоматизации маркетинга
Конструкторы целевых страниц
Платформы данных клиентов
Программное обеспечение для анализа пути клиента
Инструменты доставки электронной почты
Программное обеспечение для создания шаблонов электронной почты
Программное обеспечение для мобильного маркетинга
Программное обеспечение для персонализации
Механизмы персонализации
Программное обеспечение для транзакционной электронной почты
Программное обеспечение для SMS-маркетинга

Веб-сайт: dotdigital.com

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Wix

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Mailchimp

mailchimp.com

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HighLevel

gohighlevel.com

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Turntable Lab

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