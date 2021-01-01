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Программное обеспечение для мобильного маркетинга - Самые популярные приложения

С помощью программного обеспечения для мобильного маркетинга компании могут разрабатывать стратегии, реализовывать и контролировать различные маркетинговые инициативы, направленные на смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства, через мобильные веб-браузеры, приложения и рекламные платформы. Различные отрасли, такие как розничная торговля, рестораны, путешествия и развлечения, используют эти инструменты для привлечения мобильной аудитории предложениями, скидками и опросами. Благодаря возможности собирать пользовательские данные, такие как история просмотров и местоположение, программное обеспечение для мобильного маркетинга облегчает индивидуальное и своевременное взаимодействие как с существующими, так и с потенциальными клиентами. Такое быстрое взаимодействие часто приводит к быстрому увеличению продаж или привлечению подписчиков, поскольку клиенты могут оперативно отвечать через свои мобильные устройства. Интеграция этих программных решений с инструментами электронного маркетинга и упреждающих уведомлений позволяет маркетинговым командам расширить свое присутствие в ходе кампаний.

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Podium

Podium

podium.com

Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

Мировой лидер в области мобильных push-уведомлений, веб-пушей и обмена сообщениями в приложениях. 800 тысяч компаний доверяют отправке 5 миллиардов push-уведомлений в день.

Storyly

Storyly

storyly.io

Недостающий элемент для взаимодействия с мобильными пользователями следующего уровня. Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты...

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.

CallFire

CallFire

callfire.com

Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!

Attentive

Attentive

attentive.com

Инновационная платформа для увеличения количества мобильных подписчиков и доставки актуальных сообщений.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.

Sender

Sender

sender.net

Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе

Appsflyer

Appsflyer

appsflyer.com

Анализируйте и измеряйте свои мобильные маркетинговые кампании, получайте ценную информацию о путешествиях ваших клиентов и принимайте эффективные решения с помощью AppsFlyer.

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать...

Branch

Branch

branch.io

Цифровые бренды растут в Branch. Развивайте свой бизнес с помощью решений корпоративного уровня, предназначенных для повышения сквозного взаимодействия с пользователями и обеспечения комплексного измерения эффективности маркетинга на всех устройствах, каналах и платформах.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

monetag

monetag

monetag.com

Monetag — это платформа для монетизации аудитории настольных компьютеров, мобильных сайтов и приложений, остаточного рекламного инвентаря и социального трафика с доступом к рекламодателям по всему миру и инструментам, ориентированным на высокий доход.

Braze

Braze

braze.com

Обеспечьте актуальное персонализированное обслуживание клиентов в режиме реального времени.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.

Appcues

Appcues

appcues.com

Регистрация пользователей — это только начало. Appcues дает командам, возглавляемым продуктом, возможность измерять и улучшать внедрение продуктов — без участия разработчика. Создать учетную запись, чтобы начать.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...

Iterable

Iterable

iterable.com

Общайтесь со своими клиентами так, как будто вы их действительно знаете. Iterable — это платформа кросс-канального маркетинга, которая обеспечивает унифицированное обслуживание клиентов и позволяет вам создавать, оптимизировать и измерять каждое взаимодействие на протяжении всего пути клиента.

Patch Customer Retention

Patch Customer Retention

patchretention.com

Раскройте истинную силу маркетинга удержания с помощью первой в мире полностью автоматизированной и настраиваемой платформы с использованием RFM-сегментации. Обладая более чем десятилетним опытом, Патч разработал первоклассную платформу удержания клиентов, которая помогает брендам Shopify увеличиват...

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io — это решение для исходящих продаж по телефону и SMS, созданное для увеличения количества разговоров, чтобы бренды B2C могли быстрее достичь своих целей роста. Более 100 ведущих брендов, включая SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma и AAA, используют Regal.io для акт...

Trumpia

Trumpia

trumpia.com

Trumpia — поставщик программного обеспечения для многоканального онлайн-маркетинга и обмена сообщениями, предлагающий инструменты мобильного маркетинга, маркетинга по электронной почте, голосового вещания, обмена мгновенными сообщениями и маркетинга в социальных сетях для предприятий, некоммерческих...

Prokeep

Prokeep

prokeep.com

Компания Prokeep, основанная в 2016 году, является ведущим программным обеспечением для управления качеством обслуживания клиентов для оптовых дистрибьюторов. Prokeep развивает отношения и бизнес, превращая общение в коммерцию; увеличение продаж за счет централизованной коммуникации, улучшение качес...

Insider

Insider

useinsider.com

Одна платформа для индивидуального многоканального обслуживания клиентов. Insider объединяет данные по разным каналам, прогнозирует будущее поведение с помощью ИИ и индивидуализирует опыт на единой платформе с максимально быстрой окупаемостью.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie — самый мощный инструмент для создания мобильных приложений для iPhone, Android, iPad и Mobile Web. Создавайте, размещайте и создавайте приложения за считанные минуты.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs — это ведущая платформа взаимодействия с потребителями для рекрутеров и продавцов, которая стимулирует создание воронки продаж и повышает коэффициенты конверсии. Пользователи любят TextUs, потому что он позволяет им более эффективно общаться с кандидатами, потенциальными клиентами и клиентами...

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....

Listrak

Listrak

listrak.com

Листрак дает результаты. Единственная интегрированная платформа цифрового маркетинга, которой доверяют более 1000 ведущих ритейлеров и брендов для электронной почты, маркетинга текстовых сообщений, определения личности, поведенческих триггеров и межканальной оркестрации.

Notifyre

Notifyre

notifyre.com

Повысьте уровень своего делового общения с помощью безопасных решений для SMS и факсов Notifyre. Оптимизируйте процессы отправки SMS и факсов онлайн, по электронной почте, через приложение или легко интегрируйте их с помощью нашего удобного для разработчиков API SMS и факсов. Мы сертифицированы по с...

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...

Apxor

Apxor

apxor.com

Apxor — это новаторская платформа цифрового подталкивания без кода, разработанная для групп разработчиков и разработчиков потребительских приложений и веб-сайтов, чтобы помочь повысить удержание и доход. Apxor помогает улучшить взаимодействие с пользователем и повысить его вовлеченность посредством ...

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и ​​продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...

Airship

Airship

airship.com

Доставляйте значимые сообщения на каждом этапе жизненного цикла клиента с помощью платформы взаимодействия с клиентами, созданной для корпоративных брендов. Узнать больше.

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

Общайтесь со своими клиентами и сотрудниками с помощью SMS, голосовой связи, электронной почты, мультимедийных материалов, прямой почтовой рассылки и т. д. с помощью ClickSend. От одного до масштабируемого с помощью веб-приложения, API или интеграции.

Blueshift

Blueshift

blueshift.com

Blueshift помогает брендам предоставлять релевантный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Ее платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реальног...

Voxie

Voxie

voxie.com

Voxie — лидер в области текстового маркетинга с использованием диалогового искусственного интеллекта, который помогает брендам розничной торговли, услуг и ресторанов общаться со своими клиентами и учиться у них, чтобы значительно увеличить доход. Чтобы узнать больше, посетите www.voxie.com.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...

Mobiz

Mobiz

app.mobiz.co

Усовершенствуйте свой SMS-маркетинг с помощью динамичных, высококонверсионных целевых страниц, отправляемых непосредственно в руки ваших клиентов.

Ortto

Ortto

ortto.com

Поймите своих клиентов и запустите полномасштабную стратегию, основанную на данных, с помощью универсальной CRM, электронной почты и маркетинговой платформы Ortto.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...

Airbridge

Airbridge

airbridge.io

Универсальная платформа атрибуции для веб-сайтов и приложений для измерения истинной эффективности маркетинга на разных устройствах, идентификаторах и платформах.

Nurture Boss

Nurture Boss

nurtureboss.io

Nurture Boss — это первый инструмент AMN (автоматизированное мобильное воспитание) для многосемейных семей. Мощная интеграция с наиболее широко используемыми CRM для многоквартирных домов и программным обеспечением для управления недвижимостью позволяет клиентам привлекать потенциальных клиентов с п...

Boingnet

Boingnet

boingnet.com

Boingnet — это платформа автоматизации прямого маркетинга для маркетологов, агентств и типографий, занимающихся прямой почтовой рассылкой. Маркетологи Boingnet разрабатывают мощные многоканальные каналы с персонализированными URL-адресами (pURL), которые отслеживают ответы, персонализируют веб-канал...

Apester

Apester

apester.com

Наполните свой маркетинг и воронку продаж интерактивным контентом, который генерирует больше потенциальных клиентов, привлекает и конвертирует пользователей, а также повышает удержание.

Foursquare

Foursquare

location.foursquare.com

Factual — компания, предоставляющая данные о местоположении, которая помогает маркетологам и их организациям использовать местоположение, чтобы лучше понимать, охватывать и привлекать потребителей. Данные о местоположении являются ключом к принятию более разумных бизнес-решений для маркетологов и бр...

Cordial

Cordial

cordial.com

Cordial — это настоящая маркетинговая платформа, которая позволяет брендам полностью автоматизировать свои маркетинговые стратегии и изменить методы работы. Разработанный с учетом клиентоориентированного подхода, Cordial сочетает в себе расширенную гибкость данных со сложной адаптивной автоматизацие...

Sonar

Sonar

sendsonar.com

Текстовые сообщения открыли новые возможности для того, как отделы продаж и маркетинга могут построить значимые отношения с потенциальными клиентами. Квалификация потенциальных клиентов, конвертация потенциальных клиентов и привлечение клиентов может быть сложной задачей. Представляем Marchex Sonar,...

Vizury

Vizury

vizury.com

Vizury, запущенный в 2007 году, представляет собой ориентированное на производительность решение MarTech, которое позволяет брендам достигать более высоких показателей конверсии воронки продаж и удержания клиентов. С момента создания в центре внимания наших уникальных, основанных на технологиях услу...

Plotline

Plotline

plotline.so

Plotline — это платформа взаимодействия внутри приложений для потребительских интернет-компаний. Команды по продукту и маркетингу могут настраивать легко настраиваемые сообщения или подсказки внутри приложения, чтобы улучшить внедрение функций и увеличить конверсию. Полное отсутствие кода.

Practina

Practina

practina.com

Practina — лучший инструмент маркетинга в социальных сетях, который поможет вам стать лучшим маркетологом. Это программное обеспечение для маркетинга в социальных сетях упрощает управление и планирование всех ваших учетных записей в социальных сетях в одном месте.

Leanplum

Leanplum

leanplum.com

Максимизируйте взаимодействие с клиентами, выстраивая прочные и ценные отношения с помощью оптимизированного многоканального обмена сообщениями и координации кампаний.

Endear

Endear

endearhq.com

Endear — это первая платформа управления взаимоотношениями с клиентами в розничной торговле, созданная для сотрудников магазинов, позволяющая отправлять и отслеживать персонализированные обращения к клиентам. Endear подключается к точкам продаж и другим соответствующим приложениям, чтобы объединить ...

Coupontools

Coupontools

coupontools.com

С помощью программного обеспечения для мобильных купонов вы можете создавать и распространять погашаемые, отслеживаемые и проверяемые мобильные купоны и предложения.

Bryj

Bryj

bryj.ai

Благодаря SaaS-платформе на базе искусственного интеллекта Bryj обеспечивает невероятные комплексные возможности мобильных приложений быстрее, в рамках бюджета и с меньшими техническими ресурсами. Платформа Bryj предоставляет приложениям решение из одного источника, которое плавно соединяет корпорат...

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