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Lexer

Lexer

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Веб-сайт: lexer.io

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Платформа данных и опыта клиентов Lexer (CDXP) служит универсальным центром для аналитического маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Благодаря расширенному единому представлению о клиентах, поддерживаемому в режиме реального времени и доступному на всех платформах, вы можете по-настоящему понимать клиентов и привлекать их для стимулирования прибыльного роста. Услуги Lexer по адаптации, внедрению и стратегическому консалтингу помогут заполнить любые пробелы в ресурсах вашей команды и обеспечить плавное и успешное внедрение CDXP. ПЛАТФОРМА ДАННЫХ КЛИЕНТОВ > Благодаря одной из самых простых интеграций в отрасли, CDP от Lexer легко объединит, очистит, стандартизирует и обогатит ваши данные в единое представление о клиенте, имеющее практическое значение. Наши инструменты и команда помогут повысить IQ ваших клиентов с помощью прогнозной аналитики на базе искусственного интеллекта, стороннего обогащения данных и целевых опросов клиентов. МАРКЕТИНГ > Маркетинговое решение Lexer позволяет вам быстро определить нужных клиентов, сообщения, креативы и каналы для ваших маркетинговых кампаний. Наши простые в использовании инструменты, предназначенные для бизнес-пользователей, а не специалистов по обработке данных, позволяют вам организовывать целенаправленные кампании по каждому каналу, сокращая потери и повышая вовлеченность. Благодаря эффективным инструментам отслеживания изменений и количественной оценки их воздействия вы можете легко продемонстрировать ценность своей маркетинговой деятельности. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ > Решение Lexer для розничной торговли помогает продавцам взаимодействовать с каждым покупателем, повышая актуальность и эффективность обслуживания в магазине. Полные профили клиентов позволяют вам строить подлинные отношения в большом масштабе. Имея доступ к подробной истории покупок и информации о предпочтениях, вы можете адаптировать качество обслуживания клиентов, собирать данные, которые традиционно теряются, предоставлять обоснованные рекомендации по продуктам и настраивать следующие лучшие действия для стабильно высокого качества взаимодействия. СЕРВИС > Сервисное решение Lexer объединяет все данные клиентов, почтовые ящики, рабочие процессы и формы обратной связи, чтобы обеспечить информированное, полностью контекстуализированное взаимодействие по обслуживанию. Имея доступ к подробной информации о человеке, стоящем за каждым запросом на обслуживание, ваша команда может войти в каждый разговор с полным контекстом, необходимым для предоставления стабильного и высококачественного обслуживания. Предварительно настроенные наиболее эффективные действия для распространенных запросов позволяют вам управлять ответами агентов и достигать масштабной персонализации. Мы — частная австралийская компания с командой из более чем 100 человек, работающей с более чем 150 брендами в Австралии, Азии и США.

Веб-сайт: lexer.io

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