Альтернативы - Listrak
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и корре...
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. предлагает интерфейсные решения для прикладного программирования. Компания собирает, очищает и контролирует данные клиентов по сегментам, а также предоставляет услуги интеграции, управления и управления аудиторией данных. Segment.Io обслуживает клиентов в штате Калифорния.
Formaloo
formaloo.com
Мощная платформа для совместной работы, позволяющая командам собирать, систематизировать и анализировать свои данные. Переходите от идеи к реализации за считанные минуты без кода!
Planhat
planhat.com
Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
SALESmanago
salesmanago.com
Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Catalyst
catalyst.io
Программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое поможет вам централизовать данные о клиентах, получить четкое представление о состоянии клиентов и масштабировать опыт, который способствует удержанию и росту.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...
Tealium
tealium.com
Tealium — американская компания со штаб-квартирой в США, основанная в 2008 году в Сан-Диего, штат Калифорния, которая продает корпоративное управление тегами, центр API, платформу данных клиентов с машинным обучением и продукты для управления данными.
Forest Admin
forestadmin.com
Хватит создавать свою админ-панель, у нас есть одна для вас Получение панели администратора не должно занимать много времени. Вместо того, чтобы создавать его, Forest Admin создает панель администратора поверх ваших данных за считанные секунды.
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
Totango
totango.com
Totango — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает предприятиям стимулировать рост доходов, сокращать отток клиентов, уделяя при этом внимание процессу взаимодействия с клиентами SaaS. Испытайте Totango бесплатно.
Hightouch
hightouch.io
Ваше хранилище данных — это источник достоверных данных о клиентах. Hightouch синхронизирует эти данные с инструментами, на которые полагаются ваши бизнес-команды.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
Insider
useinsider.com
Одна платформа для индивидуального многоканального обслуживания клиентов. Insider объединяет данные по разным каналам, прогнозирует будущее поведение с помощью ИИ и индивидуализирует опыт на единой платформе с максимально быстрой окупаемостью.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services is a market-leading Personalization and Customer Data Platform provider. Our solutions enable brands to recognize users’ behavior across channels, offer personalized recommendations, and activate data in all channels from our Customer Data Platform. Hundreds of ambitious brands alrea...
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP is the easy, secure and impactful Customer Data Platform made in Europe for Europe. Zeotap CDP empowers brands to integrate, unify, segment and orchestrate customer data now and in the cookieless future, all while putting consumer privacy and compliance front-and-centre. It offers a simpl...
mParticle AU
mparticle.com
mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...
mParticle EU
mparticle.com
mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...
mParticle US
mparticle.com
mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...
Simon Data
simondata.com
Simon Data empowers marketing teams with the only Customer Data Platform (CDP) purpose-built to increase campaign performance through faster, more precise segmentation and personalization. The first CDP built on Snowflake, the Simon Data Platform enables brands to break free from outdated architectu...
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight is a customer engagement platform that empowers businesses to generate more customer touchpoints and build brand loyalty through the automation of personalization. The platform features a range of tools for creating and deploying campaigns, as well as analytics and reporting capabilit...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data помогает предприятиям использовать все данные о своих клиентах для повышения эффективности кампаний, достижения операционной эффективности и повышения эффективности бизнеса за счет взаимодействия с клиентами. Облако данных клиентов, наш набор решений для платформы данных о клиентах, ин...
Openprise
openprisetech.com
Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, устраняя разрозненность и объединяя специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных об у...
Dreamdata
dreamdata.io
B2B-маркетинг, связанный с конвейером и доходом Dreamdata автоматически извлекает, очищает и упрощает ваши данные о выходе на рынок B2B, чтобы обеспечить полную прозрачность того, что приносит вам доход.
Retention Science
retentionscience.com
Отмеченная наградами платформа электронной коммерции с использованием искусственного интеллекта и SMS для автоматизации электронного маркетинга. Продавайте больше онлайн за меньшее время. Запланируйте бесплатную демонстрацию.
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack — это самый простой способ сбора, унификации и активации данных о клиентах на вашем складе, веб-сайтах и в приложениях.
Ortto
ortto.com
Поймите своих клиентов и запустите полномасштабную стратегию, основанную на данных, с помощью универсальной CRM, электронной почты и маркетинговой платформы Ortto.
Amperity
amperity.com
Масштабируйте свои инициативы для клиентов. Новый подход Amperity к обработке всех ваших беспорядочных данных о клиентах революционизирует то, как бренды создают восхитительный клиентский опыт.
Census
getcensus.com
Отправляйте данные из своего хранилища данных в свои инструменты продаж, маркетинга, финансов, поддержки и эксплуатации. Никаких инженерных услуг не требуется.