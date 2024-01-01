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Cuber

Cuber

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Cuber AI is a SaaS company dedicated to disrupting the hyperautomation market with BotzForce, its low-cost automation platform. We upend the old way of providing IT Help Desk, Sales Process Automation, and Customer Support with next-gen generative AI and automation solutions. Our BotzForce platform enables enterprises to manage time-consuming and repetitive tasks more efficiently and lower costs by automating infrastructure with modern solutions like conversational AI, cloud capabilities, and a simple no-code platform. Cuber AI is headquartered in Silicon Valley, with offices located in Hyderabad, India.

Категории:

Business
Программное обеспечение интеллектуальных виртуальных помощников

Веб-сайт: cuber.ai

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Альтернативы

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Comm10

Comm10

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Genesys Cloud

Genesys Cloud

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Haptik

Haptik

haptik.ai

cogram

cogram

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