Альтернативы - Cuber

babelforce

babelforce.com

Babelforce — это компонуемая голосовая платформа, объединяющая агентов и автоматизацию. Наша платформа дает вам возможность создавать тот клиентский опыт, о котором вы всегда мечтали, с помощью инструментов, которые может использовать каждый. Если вы можете нарисовать это на доске, вы можете постро...