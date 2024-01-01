Альтернативы - MarketingBlocks
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Botpress
botpress.com
Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
Создавайте и развертывайте средства автоматизации на базе искусственного интеллекта. Поднимите GPT на новый уровень и автоматизируйте больше внутренних рабочих процессов с помощью цепочек и агентов. Полностью управляемое развертывание, минимальное количество кода и удобство для разработчиков.
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизируйте взаимодействие со своими клиентами и сотрудниками на более чем 135 языках и по более чем 35 каналам, чтобы получать действенные результаты с меньшими затратами.
Haptik
haptik.ai
Haptik помогает брендам приобретать, конвертировать, вовлекать и радовать пользователей персонализированным диалоговым опытом на основе искусственного интеллекта по 20 каналам и более чем 100 языкам.
Sendbird
sendbird.com
Сделайте свое приложение социальным. От Reddit до Paytm и Headspace — каждое любимое приложение процветает благодаря сильному сообществу. Станьте ближе к своим, добавив чат, голосовую связь или видео в свое приложение.
cogram
cogram.com
Удвойте свою продуктивность с помощью умного коллеги в вашей команде. Cogram использует искусственный интеллект для ведения заметок на виртуальных встречах, отслеживания действий и автоматизации последующих задач, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность ваших данных.
Gladly
gladly.com
Преобразуйте свою службу поддержки клиентов с помощью Gladly. Наше программное обеспечение для обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта, занимающее первое место в рейтинге, экономит затраты, увеличивает доходы и позволяет агентам повышать лояльность клиентов за счет исключительного о...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.
Comm10
comm100.com
Comm100 Free — это отмеченная наградами платформа взаимодействия с клиентами, которая быстро и легко соединяет вас с вашими клиентами по цифровым каналам, включая чат, аудио- и видеочат, электронную почту, обмен текстовыми сообщениями, Facebook, WhatsApp для бизнеса и многое другое. Идеально подходи...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетя...
Texthub
texthubai.com
Ищете инструмент, который поможет вам создавать потрясающий код, изображения и текст? Не ищите ничего, кроме Texthub AI! Наша удобная платформа использует возможности искусственного интеллекта для воплощения ваших идей в жизнь. Попробуйте Texthub AI сегодня и начните творить!
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate — это ведущая в мире платформа автоматизации поддержки клиентов, которая помогает компаниям масштабировать обслуживание клиентов с помощью диалогового и генеративного искусственного интеллекта. Будучи неизменным лидером на платформе обзора G2, наши передовые технологии и клиентоориентирова...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — ведущая диалоговая платформа на базе генеративного искусственного интеллекта для электронной коммерции. iAdvize, ведущая диалоговая платформа, позволяет более чем 2000 брендам электронной коммерции развертывать захватывающий клиентский опыт в любом масштабе на базе Trusted Generative AI, ...
Marvin
heymarvin.com
Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту ...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing — ведущий поставщик голосовых помощников с искусственным интеллектом для бизнеса. Наши голосовые помощники с искусственным интеллектом, основанные на нашей запатентованной технологии разговорного искусственного интеллекта и ChatGPT OpenAI, предназначены для автоматизации входящих звонк...
Pypestream
pypestream.com
Pypestream — это американское корпоративное диалоговое решение искусственного интеллекта для обслуживания клиентов. Она была основана в апреле 2015 года Ричардом Смалленом, соучредителем Genesis Media LLC. У Pypestream есть офисы в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Компания приобрела популярность благодаря...
ChatrHub
chatrhub.com
Есть лучший способ обслуживать ваших клиентов. Простые, но мощные омниканальные решения для быстрого и экономичного привлечения клиентов. ChatrHub — это омниканальная система искусственного интеллекта. решение для чат-ботов и живых агентов. Объедините свои телефоны, текстовые сообщения, виджеты веб...
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper — это инструмент искусственного интеллекта для владельцев интернет-магазинов, стремящихся увеличить продажи и сделать клиентов счастливыми. * Функция интеллектуального поиска Upsy оптимизирована для мобильных пользователей и помогает посетителям быстро найти нужный продукт с по...
LivePerson
liveperson.com
Разговорный ИИ совсем не искусственный. Создавайте значимые, персонализированные связи со своими клиентами, одновременно обеспечивая реальные результаты для вашего бизнеса.
Dixa
dixa.com
Программное обеспечение омниканального обслуживания клиентов Dixa, которому доверяют бренды, которые любят своих клиентов, обеспечивает лучший опыт как для агентов, так и для клиентов.
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines — лидер в области гуманизации искусственного интеллекта, создавая автономно анимированных цифровых людей, которые дают организациям возможность переосмыслить опыт клиентов в современных цифровых мирах и метавселенной. Soul Machines — единственная компания, обладающая запатентованной те...
Mav
hiremav.com
Mav — первый SMS-помощник на базе искусственного интеллекта для торговых представителей, ориентированных на рост. Автоматизируйте обмен текстовыми сообщениями со своими потенциальными клиентами и клиентами. Будь то планирование встреч, отбор потенциальных клиентов или отслеживание потенциальных клие...
Mercury
mercury.ai
Mercury — это простая в использовании платформа для обмена сообщениями и чата на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации взаимодействия с клиентами. Это позволяет компаниям обеспечивать эффективное обслуживание клиентов с измеримыми результатами в чате на веб-сайте, в Whats...
CBOT
cbot.ai
CBOT — ведущая компания в области диалогового искусственного интеллекта, предоставляющая решения корпоративного уровня в области диалогового искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта. Мы специализируемся на улучшении качества обслуживания клиентов в секторах финансовых услу...
Gupshup
gupshup.io
Gupshup.io — ведущее диалоговое облако для автоматизации маркетинга, коммерции и поддержки. Решения Gupshup по автоматизации позволяют более чем 45 000 брендам в Индии, Латинской Америке, Европе, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в США улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить доход...
Verint
verint.com
Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.