Альтернативы - MarketingBlocks

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....

Botpress

Botpress

botpress.com

Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Создавайте и развертывайте средства автоматизации на базе искусственного интеллекта. Поднимите GPT на новый уровень и автоматизируйте больше внутренних рабочих процессов с помощью цепочек и агентов. Полностью управляемое развертывание, минимальное количество кода и удобство для разработчиков.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Автоматизируйте взаимодействие со своими клиентами и сотрудниками на более чем 135 языках и по более чем 35 каналам, чтобы получать действенные результаты с меньшими затратами.

Haptik

Haptik

haptik.ai

Haptik помогает брендам приобретать, конвертировать, вовлекать и радовать пользователей персонализированным диалоговым опытом на основе искусственного интеллекта по 20 каналам и более чем 100 языкам.

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Сделайте свое приложение социальным. От Reddit до Paytm и Headspace — каждое любимое приложение процветает благодаря сильному сообществу. Станьте ближе к своим, добавив чат, голосовую связь или видео в свое приложение.

cogram

cogram

cogram.com

Удвойте свою продуктивность с помощью умного коллеги в вашей команде. Cogram использует искусственный интеллект для ведения заметок на виртуальных встречах, отслеживания действий и автоматизации последующих задач, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность ваших данных.

Gladly

Gladly

gladly.com

Преобразуйте свою службу поддержки клиентов с помощью Gladly. Наше программное обеспечение для обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта, занимающее первое место в рейтинге, экономит затраты, увеличивает доходы и позволяет агентам повышать лояльность клиентов за счет исключительного о...

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.

Comm10

Comm10

comm100.com

Comm100 Free — это отмеченная наградами платформа взаимодействия с клиентами, которая быстро и легко соединяет вас с вашими клиентами по цифровым каналам, включая чат, аудио- и видеочат, электронную почту, обмен текстовыми сообщениями, Facebook, WhatsApp для бизнеса и многое другое. Идеально подходи...

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетя...

Texthub

Texthub

texthubai.com

Ищете инструмент, который поможет вам создавать потрясающий код, изображения и текст? Не ищите ничего, кроме Texthub AI! Наша удобная платформа использует возможности искусственного интеллекта для воплощения ваших идей в жизнь. Попробуйте Texthub AI сегодня и начните творить!

Ultimate

Ultimate

ultimate.ai

Ultimate — это ведущая в мире платформа автоматизации поддержки клиентов, которая помогает компаниям масштабировать обслуживание клиентов с помощью диалогового и генеративного искусственного интеллекта. Будучи неизменным лидером на платформе обзора G2, наши передовые технологии и клиентоориентирова...

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...

Kindly

Kindly

kindly.ai

Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и...

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.

iAdvize

iAdvize

iadvize.com

iAdvize — ведущая диалоговая платформа на базе генеративного искусственного интеллекта для электронной коммерции. iAdvize, ведущая диалоговая платформа, позволяет более чем 2000 брендам электронной коммерции развертывать захватывающий клиентский опыт в любом масштабе на базе Trusted Generative AI, ...

Marvin

Marvin

heymarvin.com

Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и ​​разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту ...

Curious Thing

Curious Thing

curiousthing.io

Curious Thing — ведущий поставщик голосовых помощников с искусственным интеллектом для бизнеса. Наши голосовые помощники с искусственным интеллектом, основанные на нашей запатентованной технологии разговорного искусственного интеллекта и ChatGPT OpenAI, предназначены для автоматизации входящих звонк...

Pypestream

Pypestream

pypestream.com

Pypestream — это американское корпоративное диалоговое решение искусственного интеллекта для обслуживания клиентов. Она была основана в апреле 2015 года Ричардом Смалленом, соучредителем Genesis Media LLC. У Pypestream есть офисы в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Компания приобрела популярность благодаря...

ChatrHub

ChatrHub

chatrhub.com

Есть лучший способ обслуживать ваших клиентов. Простые, но мощные омниканальные решения для быстрого и экономичного привлечения клиентов. ChatrHub — это омниканальная система искусственного интеллекта. решение для чат-ботов и живых агентов. Объедините свои телефоны, текстовые сообщения, виджеты веб...

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

Upsy Shopping Helper — это инструмент искусственного интеллекта для владельцев интернет-магазинов, стремящихся увеличить продажи и сделать клиентов счастливыми. * Функция интеллектуального поиска Upsy оптимизирована для мобильных пользователей и помогает посетителям быстро найти нужный продукт с по...

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Разговорный ИИ совсем не искусственный. Создавайте значимые, персонализированные связи со своими клиентами, одновременно обеспечивая реальные результаты для вашего бизнеса.

Dixa

Dixa

dixa.com

Программное обеспечение омниканального обслуживания клиентов Dixa, которому доверяют бренды, которые любят своих клиентов, обеспечивает лучший опыт как для агентов, так и для клиентов.

Soul Machines

Soul Machines

soulmachines.com

Soul Machines — лидер в области гуманизации искусственного интеллекта, создавая автономно анимированных цифровых людей, которые дают организациям возможность переосмыслить опыт клиентов в современных цифровых мирах и метавселенной. Soul Machines — единственная компания, обладающая запатентованной те...

Mav

Mav

hiremav.com

Mav — первый SMS-помощник на базе искусственного интеллекта для торговых представителей, ориентированных на рост. Автоматизируйте обмен текстовыми сообщениями со своими потенциальными клиентами и клиентами. Будь то планирование встреч, отбор потенциальных клиентов или отслеживание потенциальных клие...

Mercury

Mercury

mercury.ai

Mercury — это простая в использовании платформа для обмена сообщениями и чата на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации взаимодействия с клиентами. Это позволяет компаниям обеспечивать эффективное обслуживание клиентов с измеримыми результатами в чате на веб-сайте, в Whats...

CBOT

CBOT

cbot.ai

CBOT — ведущая компания в области диалогового искусственного интеллекта, предоставляющая решения корпоративного уровня в области диалогового искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта. Мы специализируемся на улучшении качества обслуживания клиентов в секторах финансовых услу...

Gupshup

Gupshup

gupshup.io

Gupshup.io — ведущее диалоговое облако для автоматизации маркетинга, коммерции и поддержки. Решения Gupshup по автоматизации позволяют более чем 45 000 брендам в Индии, Латинской Америке, Европе, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в США улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить доход...

Verint

Verint

verint.com

Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.

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