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Kait

Kait

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Веб-сайт: kait.ai

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KAIT that stands for Kuwait Artificial Intelligence (AI) Technology is the first AI-powered conversational platform in Kuwait and GCC. With its easy integration with social media channels, KAIT can take your business to the next level of customer service, marketing and sales.

Категории:

Business
Программное обеспечение интеллектуальных виртуальных помощников

Веб-сайт: kait.ai

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Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

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Relevance AI

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Comm10

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