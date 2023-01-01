Коммерческий API, который ставит разработчиков на первое место. Первая платформа электронной коммерции GraphQL с открытым исходным кодом, обеспечивающая сверхбыстрые, динамичные и персонализированные покупки.

Веб-сайт: saleor.io

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