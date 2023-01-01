The Smart Designer
login.thesmartdesigner.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для The Smart Designer в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: thesmartdesigner.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Smart Designer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Studio Designer
app.studiodesigner.com
Leantime
accounts.leantime.io
Møbel
mobel.app
Binary Management
app.binarymanagement.com
Jetpack Workflow
app.jetpackworkflow.com
DEAR
inventory.dearsystems.com
Uncat
app.uncat.com
BQE Core
bqecore.com
My CPA Dashboard
login.mycpadashboard.com
Supernova
cloud.supernova.io
Havenly
havenly.com
Punchlist
app.usepunchlist.com