Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

StudyFetch — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая использует материалы курса для создания универсальных учебных пособий, карточек, заметок и многого другого. Это помогает студентам учиться более эффективно, оставаться организованными и лучше понимать и запоминать материал.

Веб-сайт: studyfetch.com

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