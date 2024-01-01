StudyFetch

StudyFetch

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: studyfetch.com

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StudyFetch — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая использует материалы курса для создания универсальных учебных пособий, карточек, заметок и многого другого. Это помогает студентам учиться более эффективно, оставаться организованными и лучше понимать и запоминать материал.

Веб-сайт: studyfetch.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением StudyFetch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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