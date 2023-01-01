WebCatalog
The Great Courses

The Great Courses

thegreatcourses.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для The Great Courses в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Приложение Great Courses позволяет вам играть на курсах, которые вы приобрели у нас. «Большие курсы» знакомят миллионы профессоров мира с миллионами людей, которые хотят глубже изучить предметы, которые их больше всего интересуют. Никаких экзаменов. Нет домашнего задания. Нет расписания. Просто мир знаний, доступных в любое время и в любом месте, через видео или аудио.

Веб-сайт: thegreatcourses.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Great Courses, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

The Great Courses Plus

The Great Courses Plus

thegreatcoursesplus.com

WordFinder

WordFinder

app.wordfinder.com

Fizy

Fizy

fastlogin.com.tr

Calculators.net

Calculators.net

calculators.net

Finademy

Finademy

finademy.net

My Pocket Doctor

My Pocket Doctor

app.mypocket.doctor

Foxtel Go

Foxtel Go

watch.foxtel.com.au

Huxli.ai

Huxli.ai

huxli.ai

Pixels

Pixels

pixels.com

Google Play Console

Google Play Console

play.google.com

Notarize

Notarize

app.notarize.com

GoReflect

GoReflect

goreflect.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности