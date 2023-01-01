The Great Courses
thegreatcourses.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для The Great Courses в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: thegreatcourses.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Great Courses, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
The Great Courses Plus
thegreatcoursesplus.com
WordFinder
app.wordfinder.com
Fizy
fastlogin.com.tr
Calculators.net
calculators.net
Finademy
finademy.net
My Pocket Doctor
app.mypocket.doctor
Foxtel Go
watch.foxtel.com.au
Huxli.ai
huxli.ai
Pixels
pixels.com
Google Play Console
play.google.com
Notarize
app.notarize.com
GoReflect
goreflect.com