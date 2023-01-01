WebCatalog
SkedPal

SkedPal

beta.skedpal.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SkedPal в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Придайте своим дням импульс. Расставляйте приоритеты задач, автоматизируйте свое расписание и сделайте каждую минуту важной — с помощью SkedPal AI

Веб-сайт: skedpal.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SkedPal, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Wishup

Wishup

app.wishup.co

Claude

Claude

claude.ai

Focuster

Focuster

next.focuster.com

WeekToDo

WeekToDo

app.weektodo.me

Postus

Postus

app.postus.ai

Jobstaq

Jobstaq

web.jobstaq.co.uk

Levity

Levity

app.levity.ai

Claid.ai

Claid.ai

claid.ai

Hubilo

Hubilo

dash.hubilo.com

UserVoice

UserVoice

app.uservoice.com

FeedHive

FeedHive

app.feedhive.io

Echofox

Echofox

echofox.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности