RemoteMeeting — это простое и эффективное решение для видеоконференций. Используйте браузер, чтобы начинать видеоконференции и присоединяться к ним. Нет необходимости в специальном приложении, все из вашего браузера. Представьте свой рабочий стол, делитесь документами и делайте на них пометки в интерактивном режиме. Создайте автоматический протокол собрания и запишите его для последующего просмотра. RemoteMeeting может автоматически обнаружить говорящего и закрепить его на главном экране для более полного погружения.

Веб-сайт: remotemeeting.com

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