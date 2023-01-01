RecordCast — это универсальное средство записи экрана и видеоредактор, которое поможет вам записывать видео с экрана и редактировать его. Вы можете по своему желанию записать весь экран, конкретное окно приложения или вкладку браузера, не загружая какое-либо программное обеспечение или расширения.

Веб-сайт: recordcast.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением RecordCast, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.