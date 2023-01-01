Zencastr создан для работы прямо в вашем браузере, поэтому вы можете записывать где угодно, ничего не устанавливая. Все, что нужно сделать вашим гостям, — это нажать на ссылку приглашения.

Веб-сайт: zencastr.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zencastr, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.