Подготовка детей к школе – худшая часть дня. School Morning Routine — это приложение, которое поможет вам подготовить детей без всякого хаоса. Так что вы снова сможете наслаждаться семейным утром вместе. Почему к 9 утра у вас такое ощущение, будто вы пробежали марафон? Дети хотят поступать правильно (ну, большую часть времени). Но они легко забываются и отвлекаются. Так что, чтобы вовремя вытолкнуть их за дверь, придется пилить, ругать и спорить. До тех пор, пока все утро не превратится в сумасшедший беспорядок.

Веб-сайт: schoolmorningroutine.com

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