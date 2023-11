Еда. Мы получим это. У каждого из нас есть свои любимцы. С Deliveroo доставьте ваши любимые местные рестораны и еду на вынос прямо к вашей двери. Все есть в меню. От всемирно известных сетей, таких как KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King и Subway, до местных закусок и ваших любимых блюд на вынос — все они ждут, чтобы их доставили вам уже готовыми к употреблению. От китайской до кубинской, от суши до салатов, от пиццы до перуанской — на Deliveroo найдется еда для каждого. Если у вас закончилось молоко или яйца, вы также можете сделать заказ у одного из наших продуктовых партнеров, и все необходимое будет доставлено прямо к вашей двери. Когда мы хорошо питаемся, мы чувствуем себя хорошо. Так что будь нашим гостем. Заказывайте еду на вынос из всемирно известных сетей Великобритании, включая Wagamama, Shake Shack, KFC, Dishoom, Taco Bell, Five Guys, Pho, Burger King, Nando's, Pret A Manger, Tortilla, Wahaca, Gourmet Burger Kitchen, Pizza Pilgrims, Byron. и все ваши местные фавориты. Имея в наличии тысячи бакалейных товаров, от предметов первой необходимости, таких как молоко, яйца и хлеб, до кулинарных ингредиентов и вкусных угощений, мы здесь, чтобы доставить вам необходимые продукты из Co-op, Waitrose, Whole Foods, Sainsbury's, Aldi, One Stop. , Моррисонс, Ниса и другие.

Веб-сайт: deliveroo.co.uk

