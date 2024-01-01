Альтернативы - Deliveroo

Ordermyfood

ordermyfood.io

Ordermyfood был разработан, чтобы быть удобным для пользователя, с интуитивно понятными меню и четкими опциями, которые легко понять как владельцам ресторанов, так и клиентам. Это позволяет клиентам настраивать свои заказы, добавлять специальные запросы и с легкостью совершать платежи через свои тел...