Если вам это нравится, сделайте это. Делайте покупки в любимых магазинах и платите тремя удобными беспроцентными платежами. Получите ваш заказ прямо сейчас.

Веб-сайт: scalapay.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Scalapay, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.