Jumia Food Egypt
food.jumia.com.eg
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Jumia Food Egypt в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: food.jumia.com.eg
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jumia Food Egypt, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Jumia Food Uganda
food.jumia.ug
Jumia Food Nigeria
food.jumia.com.ng
Jumia Food Kenya
food.jumia.co.ke
Jumia Food Ghana
food.jumia.com.gh
Jumia Food Sénégal
food.jumia.sn
Jumia Ghana
jumia.com.gh
Jumia Kenya
jumia.co.ke
Menufy
menufy.com
Jumia Nigeria
jumia.com.ng
Jumia Uganda
jumia.ug
Jumia Food Algérie
food.jumia.dz
Dunzo
dunzo.com