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Jumia Kenya

Jumia Kenya

jumia.co.ke

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Jumia Kenya — интернет-магазин №1 в Кении ✓ Покупайте телефоны, электронику, бытовую технику, продукты, чистящие средства и товары для дома от ведущих брендов ✓ Лучшие цены в Кении ✓ Интернет-магазин, которому можно доверять ✓ Закажите сейчас и получите оплату при доставке!

Веб-сайт: jumia.co.ke

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