WebCatalog
Jumia Food Sénégal

Jumia Food Sénégal

food.jumia.sn

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Jumia Food Sénégal в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Заказывайте еду онлайн из лучших ресторанов рядом с вами. Попробуй это сейчас! ✔ Бургеры, Пиццы, Сенегальская кухня ✔ Оплата наложенным платежом ✔ Просто, Быстро и Вкусно. ✔ Загрузите приложение Jumia Food.

Веб-сайт: food.jumia.sn

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jumia Food Sénégal, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Jumia Food Ghana

Jumia Food Ghana

food.jumia.com.gh

Jumia Food Uganda

Jumia Food Uganda

food.jumia.ug

Jumia Food Egypt

Jumia Food Egypt

food.jumia.com.eg

Jumia Food Nigeria

Jumia Food Nigeria

food.jumia.com.ng

Jumia Food Kenya

Jumia Food Kenya

food.jumia.co.ke

Jumia Ghana

Jumia Ghana

jumia.com.gh

Jumia Kenya

Jumia Kenya

jumia.co.ke

Jumia Nigeria

Jumia Nigeria

jumia.com.ng

Menufy

Menufy

menufy.com

Mr D Food

Mr D Food

order.mrdfood.com

Jumia Food Côte d'Ivoire

Jumia Food Côte d'Ivoire

food.jumia.ci

Jumia Food Maroc

Jumia Food Maroc

food.jumia.ma

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности