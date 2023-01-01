Jumia Food Kenya
food.jumia.co.ke
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Jumia Food Kenya в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: food.jumia.co.ke
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jumia Food Kenya, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Jumia Food Nigeria
food.jumia.com.ng
Jumia Food Egypt
food.jumia.com.eg
Jumia Food Uganda
food.jumia.ug
Jumia Food Ghana
food.jumia.com.gh
Jumia Food Sénégal
food.jumia.sn
Jumia Kenya
jumia.co.ke
Jumia Ghana
jumia.com.gh
Menufy
menufy.com
Mr D Food
order.mrdfood.com
Glovo
glovoapp.com
Jumia Food Algérie
food.jumia.dz
Jumia Food Côte d'Ivoire
food.jumia.ci