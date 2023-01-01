Ghost Inspector

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Создавайте или записывайте автоматические тесты для своего веб-сайта или приложения прямо в браузере. Запускайте их постоянно, чтобы выявить ошибки и регрессии. Кодирование не требуется.

Веб-сайт: ghostinspector.com

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