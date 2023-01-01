OpenChat — создайте свой собственный ChatGPT для своего веб-сайта, PDF-файлов, Notion и многих других интеграций бесплатно, никакого программирования не требуется! Запускайте и создавайте собственные боты, подобные ChatGPT, с помощью OpenChat, встраивайте и делитесь этими ботами где угодно, консоль чат-ботов с открытым исходным кодом.

Веб-сайт: openchat.so

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