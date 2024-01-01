Альтернативы - UserBob
UserTesting
usertesting.com
Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.
Dovetail
dovetail.com
Dovetail помогает вам хранить, анализировать и совместно использовать исследования пользователей в одном месте, что позволяет легко видеть закономерности, узнавать мнения клиентов и решать, что делать дальше. В число наших клиентов входят Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, K...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Userfeel
userfeel.com
Платите по мере использования. Инструмент пользовательского тестирования без подписки или ежемесячной платы. Получите более подробную информацию от нашей группы высококачественных тестировщиков всего за 30 долларов США за тестировщика.
dscout
dscout.com
Платформа качественных исследований dscout использует мобильное приложение и более 100 тысяч активных участников, позволяющих эффективно снимать мгновенное видео и облегчать понимание…
Marker.io
marker.io
Сообщения об ошибках не должны быть сложной задачей. Получайте отзывы клиентов и коллег о веб-сайте в свой любимый трекер ошибок, не сводя разработчиков с ума.
Prolific
prolific.co
Самостоятельный сбор данных по требованию. Prolific помогает вам набирать высококачественных участников исследования для участия в вашем исследовании, опросе или эксперименте.
Maze
maze.co
Отличные продукты создаются на основе хороших привычек. Сделайте поиск продуктов непрерывным. Подтверждайте общую картину и повседневные решения по продукту с помощью информации о пользователях, которую может собирать, использовать и действовать вся ваша команда.
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
User Interviews
userinterviews.com
Набирайте пользователей из нашей аудитории, состоящей из более чем 450 000 проверенных потребителей и профессионалов, или привлеките свою собственную аудиторию и создайте базу данных участников для любого типа UX-исследований.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap помогает вашему бизнесу с помощью своей универсальной платформы обратной связи создавать более качественные и успешные продукты и услуги с помощью отзывов клиентов. Собирайте отзывы пользователей на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта. Попробуйте бесплатно.
Ruttl
ruttl.com
ruttl — это бесплатный инструмент обратной связи для действующих веб-сайтов, такой же, как InVision, предназначенный для статических веб-сайтов. Вы можете получить отзывы от вашего клиента и информацию от вашей команды на действующем веб-сайте или по временной ссылке. Он дает вам возможность редакти...
UserZoom
userzoom.com
UX-исследование сделано правильно. С системой UserZoom UX Insights вы можете копать глубже и быстрее, чтобы обеспечить превосходный цифровой опыт на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта.
Userlytics
userlytics.com
Используйте нашу современную платформу для исследования пользователей и глобальную панель из более чем 1,6 миллиона человек, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и пользователей.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy — аналитическая компания нового поколения. Комплексная аналитическая платформа GetWhy, основанная на искусственном интеллекте поколения, предоставляет лучшее в своем классе качество потребительской информации с беспрецедентной скоростью и за небольшую часть затрат, которые тратят традиционные...
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — это платформа для исследований UX, готовая помочь вам с любыми задачами, которые вы перед ней ставите. Если вы когда-нибудь задумывались, что думают и чувствуют ваши пользователи по поводу вашего веб-сайта, приложения или прототипа, вам больше не нужно гадать. На платформе UXtweak доступно...
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
Создавайте лучший цифровой опыт на основе данных. Быстро и легко тестируйте что угодно — от архитектуры веб-сайтов до разработки прототипов — с помощью нашего набора специализированных инструментов исследования пользователей.
Userbrain
userbrain.com
Настройте свой первый пользовательский тест всего за несколько минут и получите первые результаты через несколько часов. Userbrain — это ваш быстрый путь к выяснению того, что работает для вашего продукта, а что нет.
Discuss
discuss.io
Дискуссия.io, созданный для масштабирования качественных исследований с помощью революционных генеративных идей на основе искусственного интеллекта, является домом для самых любимых в мире инструментов исследования рынка.
Respondent Researcher
respondent.io
Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.
PlaybookUX
playbookux.com
PlaybookUX позволяет компаниям принимать решения на основе данных из соответствующих источников данных. Его программная платформа позволяет вам получить доступ к текущим или потенциальным клиентам и предоставить им отзывы о бизнес-концепциях, функциях продукта и направлении маркетинга.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, проектированию, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально провере...
Howuku
howuku.com
Howuku — это набор инструментов, которые помогут вам создать высокоэффективный пользовательский опыт с помощью записи посетителей, тепловой карты, виджета обратной связи, A/B-тестирования и т. д.
Marvin
heymarvin.com
Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту ...
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа для видеоисследований, основанная на искусственном интеллекте, позволяет командам MR, UX и CX понимать людей, продукты и опыт в контексте повседневной жизни. Исследователи, дизайнеры и менеджеры по продуктам, которых мы поддерживаем, используют Indeemo в контекстах B2C и B2B для разли...
Respondent Participant
respondent.io
Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace — это автоматизированная платформа для исследования рынка, предназначенная для профессионалов в области аналитики, маркетологов и агентств, которые хотят тестировать, учиться и двигаться быстрее. Платформа построена на основе передового опыта и проверенных методологий, обеспечивая...
Kraftful
kraftful.com
Kraftful предоставляет вам глубокий AI-анализ отзывов пользователей, чтобы узнать, что нужно вашим пользователям и как сделать ваш продукт восхитительным.
Field Agent
fieldagent.net
Полевой агент B2B MarketPlace объединяет бренды, розничных продавцов и агентства с клиентами по всей стране и по всему миру, чтобы помочь вам добиться успеха в розничной торговле. Наш набор быстрых и доступных продуктов для достижения успеха в розничной торговле дает клиентам явное преимущество в об...
RhetorAI
rhetorai.com
Более быстрая адаптация продукта к рынку благодаря интервью с пользователями с помощью искусственного интеллекта. RhetorAI автоматизирует опросы пользователей для более быстрого соответствия продукта рынку. После того как вы создадите ссылку, наш ИИ будет доступен для опроса ваших пользователей 24...
Userback
userback.io
ПЛАТФОРМА ВИЗУАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ №1 Отзывы пользователей [@#!#+$?%] сложны. Вот почему более 20 000 команд разработчиков выбирают Userback для автоматизации, оптимизации и структурирования своих циклов обратной связи, от сбора до закрытия. - Обогатите обратную связь с помощью ко...
Netigate
netigate.net
Netigate предлагает комплексное решение для обратной связи с клиентами и сотрудниками. Получайте полезную информацию и принимайте решения на основе данных.
VWO
vwo.com
VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.
The User Interview Exchange
userinterviewexchange.com
User Interview Exchange — это сайт, на котором авторы могут проверять и тестировать продукты, которые улучшают нашу личную и профессиональную жизнь. * Зарабатывайте токены, участвуя в интервью с пользователями Помогите создать передовые продукты, поделившись своим опытом в 30-минутных интервью с по...
Zuko
zuko.io
67% людей, которые начинают заполнять онлайн-форму, не заполняют ее. Zuko — это онлайн-форма + инструмент аналитики и оптимизации оформления заказа, который поможет вам снизить количество отказов и увеличить конверсию, сделав вашу форму максимально эффективной. * Поймите, когда, где и почему посетит...
RealEye
realeye.io
Платформа онлайн-исследований с функцией отслеживания глаз с помощью веб-камеры. Это: - намного быстрее и дешевле, чем традиционное оборудование для отслеживания взгляда - точное (точность размера кнопок) и используется в академических исследованиях - простое в использовании (клиенты хвалят нас за у...
Saber Feedback
saberfeedback.com
Простой и гибкий инструмент обратной связи, который находится на вашем сайте. Откройте каналы связи со своими клиентами, чтобы вы могли решать проблемы и повышать вовлеченность. Обнаруживайте срочные ошибки, улучшайте взаимодействие с пользователем и обеспечивайте более плавный контроль качества к...
methinks
methinks.io
Пользовательское тестирование methinks.io предусматривает личные интервью в мобильном приложении. Квалификационные тестировщики, опросы, видеоинтервью в прямом эфире, архивы, оплата, все в одном приложении
NEXT
nextapp.co
NEXT — это платформа для поиска продуктов на базе искусственного интеллекта, которая превращает взаимодействие с клиентами в ценную информацию о продуктах. NEXT собирает информацию о взаимодействиях с клиентами, точно понимает эти взаимодействия и предоставляет научно обоснованные идеи, которые кома...
GetCurious
getcurious.io
GetCurious позволяет продуктовым компаниям проводить более глубокие исследования пользователей и быстрее. Продукт позволяет продуктовым группам собирать информацию с помощью видео, аудио и демонстрации экрана, пока участник использует целевой веб-сайт, приложение или прототип. Быстрый набор участник...
Clueify
clueify.com
Clueify предоставляет вам важную информацию о производительности ваших концепций перед их запуском. Используя наш ИИ, вы можете с точностью 92% предсказать, куда будут смотреть пользователи и как они воспримут ваш дизайн. Это все равно, что иметь сотни тестовых пользователей на расстоянии одного кли...
Plotline
plotline.so
Plotline — это платформа взаимодействия внутри приложений для потребительских интернет-компаний. Команды по продукту и маркетингу могут настраивать легко настраиваемые сообщения или подсказки внутри приложения, чтобы улучшить внедрение функций и увеличить конверсию. Полное отсутствие кода.
Quallie
quallie.com
Программное обеспечение для онлайн-фокус-групп — чаты, дневники и доски обсуждений, доски объявлений, форумы, опросы и другие функции. Вы можете объединить все модули в один исследовательский проект. Для качественных исследований.
Juno
heyjuno.co
Juno — исследовательская платформа искусственного интеллекта. Он взаимодействует с реальными людьми, чтобы понять, что они думают, чувствуют и переживают. Juno проводит интервью с пользователями и раскрывает ценную информацию от вашего имени. Почему? Богатая и глубокая информация пользователей о с...
Wondering
wondering.com
Wondering — это платформа для исследования пользователей и проведения интервью под руководством A. Мы помогаем командам по продуктам и UX быстрее получать отзывы клиентов о проектах и новых концепциях на любом языке, а также создавать более качественные продукты с помощью исследований под руководс...
UX Sniff
uxsniff.com
Улучшите UX вашего веб-сайта и увеличьте конверсию с помощью UXsniff, инструмента на базе искусственного интеллекта, который автономно анализирует записи сеансов и выявляет аномальные шаблоны кликов. Позвольте UXsniff стать вашим виртуальным UX-аналитиком, улучшая UX вашего сайта и показатели конвер...
UXReality
uxreality.com
UXReality — это инклюзивное приложение на базе искусственного интеллекта для создания собственной вселенной данных о поведении пользователей. Он имеет все функции отслеживания мобильного поведения, такие как тепловая карта, график взгляда, эмоции, голос, запись потоков прокрутки и щелчков с помощью ...