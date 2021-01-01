Альтернативы - Oracle Cloud Infrastructure
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
Mailtrap
mailtrap.io
Проверяйте и отлаживайте образцы своих электронных писем, прежде чем доставлять их клиентам.
Emma
myemma.com
Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
Postmark
postmarkapp.com
Postmark доставляет транзакционную электронную почту клиентам всегда вовремя.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.
Mailgun
mailgun.com
Мощные API-интерфейсы транзакционной электронной почты, которые позволяют отправлять, получать и отслеживать электронные письма, созданные с учетом требований разработчиков. Узнайте больше сегодня!
Omnisend
omnisend.com
Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.
Mailjet
mailjet.com
Оптимизируйте работу с электронной почтой и увеличьте продажи с помощью Mailjet. Мы обслуживаем все ваши потребности в электронной почте и SMS с помощью одного простого и мощного сервиса.
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Служба транзакционной электронной почты: гарантированная и мгновенная доставка Ваши транзакционные электронные письма содержат важную информацию. ZeptoMail — это надежный и безопасный сервис, который мгновенно доставляет важные электронные письма. Благодаря высокоскоростной доставке и удобному разм...
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.
Courier
courier.com
Courier – это самый разумный способ создания и доставки уведомлений. Спроектируйте один раз и доставляйте по любому каналу — электронной почте, Slack, SMS, push-уведомлениям и другим каналам — через один API.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Helpmonks
helpmonks.com
Откройте для себя универсальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для вашей команды обслуживания клиентов, с инструментами для улучшения качества обслуживания клиентов. Узнать больше!
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
Knock
knock.app
Инфраструктура уведомлений для разработчиков. Knock — это гибкая и надежная инфраструктура уведомлений, которая может масштабироваться вместе с вами.
MailerSend
mailersend.com
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Jango Mail
jangomail.com
ДжангоПочта. Развертывание электронной почты на уровне предприятия. Ваша электронная почта по-своему. Живая поддержка. Отчетность в режиме реального времени. 888-465-2646.
MailUp
mailup.com
MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.
Big Mailer
bigmailer.io
Доступная платформа электронного маркетинга — массовая рассылка + капельное + транзакционное — бесплатно до 1000 контактов. BigMailer поддерживает все основные типы рассылок по электронной почте — массовые, автоматические, капельные, автоответчики, RSS на электронную почту и транзакционные — и позво...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...
Mailsoftly
mailsoftly.com
Mailsoftly — это бесплатный инструмент электронного маркетинга, предназначенный для отправки персонализированных электронных писем и информационных бюллетеней вашим контактам. Мы гарантируем успех вашего электронного маркетинга. С этой целью мы предлагаем бесплатную поддержку клиентов и консультации...
Transpond
transpond.io
Попробуйте Transpond — простой в использовании маркетинговый пакет. Создавайте выдающиеся сообщения для отправки своим клиентам и развивайте свой бизнес.
ClickSend
clicksend.com
Общайтесь со своими клиентами и сотрудниками с помощью SMS, голосовой связи, электронной почты, мультимедийных материалов, прямой почтовой рассылки и т. д. с помощью ClickSend. От одного до масштабируемого с помощью веб-приложения, API или интеграции.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — это решение для автоматизации маркетинга и электронного маркетинга, созданное для быстрорастущих малых предприятий с ограниченным бюджетом. Наша цель — предоставить функции корпоративного уровня некоторых наших крупнейших конкурентов по цене, которую каждый может себе позволить. В большинс...
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email — это маркетинговая платформа, построенная на самом экономичном механизме доставки. Присоединяйтесь к десяткам тысяч компаний, которые уже рассылают свои электронные письма!
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO — это масштабируемое и надежное решение для доставки электронной почты. Серверы по всему миру, надежный API и мощные средства отчетности отличают нас. Попробуйте наш бесплатный план!
Mailmodo
mailmodo.com
Не получаете достаточного количества конверсий? Используйте эти лучшие идеи для работы с электронной почтой для каждой отрасли, чтобы привлекать, развивать и превращать потенциальных клиентов в платежеспособных клиентов.
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus помогает небольшим командам управлять транзакционными электронными письмами за пределами исходного кода, что приводит к оптимизации рабочих процессов и созданию фирменных писем.
Maropost
maropost.com
Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!
Primailer
primailer.com
Хотите развивать бизнес с помощью электронного маркетинга. Тогда PRIMAILER для вас, где можно отправлять электронные письма и проводить кампании массовой рассылки, ориентированные на результат. Создавайте массовые электронные письма за простые шаги и увеличивайте продажи с помощью лучшего поставщик...
AhaSend
ahasend.com
AhaSend — независимый поставщик услуг электронной почты (ESP), специализирующийся на транзакционных электронных письмах. Услуги AhaSend созданы для обеспечения надежной и эффективной доставки ваших транзакционных электронных писем. Другие ESP помещают вас в скобки или взимают плату за количество по...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP — это надежный и многофункциональный сервис SMTP (простой протокол передачи почты), предназначенный для оптимизации доставки электронной почты как для предприятий, так и для частных лиц. С помощью TurboSMTP пользователи могут отправлять электронные письма эффективно и безопасно, гарантируя...
Doppler Relay
dopplerrelay.com
Doppler Relay — это служба транзакционной электронной почты, которая гарантирует получение ваших транзакционных писем и позволяет вам получить доступ к подробной аналитике в режиме реального времени. Отправка прикрепленных файлов, счетов-фактур, выписок по картам и сброс пароля еще никогда не была т...
edrone
edrone.me
edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на своих алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение к...
Mailazy
mailazy.com
Mailazy — это платформа транзакционной электронной почты, которая удовлетворяет требованиям для таких случаев использования, как электронные письма для сброса пароля, электронные письма OTP, приветственные электронные письма и т. д. Платформа Mailazy помогает вам беспрепятственно отправлять транзакц...