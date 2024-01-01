Альтернативы - Swageazy
Sendoso
sendoso.com
Sendoso, ведущая платформа отправки, помогает компаниям выделиться, предоставляя им новые способы взаимодействия с клиентами на протяжении всего пути покупателя.
PFL
pfl.com
В PFL мы специализируемся на создании прямой почтовой рассылки на основе данных, которая доставляет аутентичные моменты и способствует росту организаций. Обладая проверенным опытом успеха некоторых крупнейших брендов в мире, мы привносим в мир прямой почтовой рассылки масштабность, персонализацию и ...
Kotis Design
kotisdesign.com
Мы являемся ведущим в отрасли поставщиком сувениров и технологическим партнером, который предлагает масштабируемую платформу электронной коммерции, помогающую брендам создавать, продавать и доставлять сувениры по всему миру. От HR-команд до отделов продаж и маркетинга — мы помогаем интегрировать и р...
&Open
andopen.co
Лучший подарок для заботливых компаний. Развивайте отношения и повышайте лояльность среди команд продаж, маркетинга, HR и CX.
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU создает исключительные впечатления от продуктов, которые помогут продвинуть ваш бренд. Мы разрабатываем, поставляем, производим и распространяем качественную персонализированную продукцию... и, черт возьми, мы работаем быстро. Мы гордимся тем, что являемся вашим надежным партнером по всем ва...
commonsku
commonsku.com
commonsku — это программное обеспечение, специально разработанное для индустрии рекламной продукции. Это платформа CRM, управления заказами и электронной коммерции, объединенная в один сложный центр. Благодаря программному обеспечению, интуитивно объединяющему дистрибьюторов и поставщиков, commonsku...
Swag Hut
swaghut.com
Технология SwagHut упрощает весь ваш процесс покупки рекламных товаров. С помощью нашей платформы вы можете создавать, настраивать и отправлять высококачественные сувениры кому угодно и в любую точку мира. Просто выберите понравившиеся сувениры и загрузите свой логотип. Индивидуальный дизайн будет г...
Museema
museema.com
Магазины фирменных сувениров, которые облегчают жизнь Мы создаем магазины, которые привлекают сотрудников и экономят ваше время. Посмотреть пример Узнать больше Нам доверяют компании, знающие сувениры Почему фирменные магазины сувениров? Сотрудники выбирают фирменные сувениры компании, которые они х...
CorporateGift.com
corporategift.com
Корпоративный подарок — это платформа для подарков, которая была разработана для постоянных программных подарков. Делайте покупки, сохраняйте и настраивайте все один раз, а затем привлекайте внимание за считанные минуты. Наше решение было основано на трех основных принципах: огромном разнообразии пр...
Inkwell Global Marketing
inkwellusa.com
Inkwell Global Marketing — агентство по продаже товаров с полным спектром услуг. Мы оптимизируем и упрощаем закупку, хранение и распространение корпоративных товаров. Наша ведущая в отрасли платформа позволяет пользователям проверять свои запасы, отправлять товары и интегрироваться со сторонними сис...
SwagUp
swagup.com
SwagUp — единственная платформа комплексного управления Swag. Мы считаем, что swag невероятно мощный инструмент, но при этом невероятно сложен в использовании. Все, что мы делаем, направлено на максимальное упрощение процесса создания и доставки сувениров. Наша платформа дает вам возможность управля...
AXOMO
axomo.com
AXOMO — это решение для управления сувенирами, разработанное для предложения вознаграждений, которые производят неизгладимое впечатление. Исследования показывают, что 52% фирменного снаряжения передаривается или выбрасывается в течение 30 дней — ваши люди (и планета) заслуживают лучшего. Наша платфо...
Stadium
bystadium.com
Stadium делает глобальные групповые подарки, награды и сувениры простыми и личными, независимо от масштаба или расстояния. Мы позволяем вашим получателям по всему миру выбирать, что они хотят и куда отправить, устраняя догадки и максимизируя эффективность каждого обмена. Независимо от того, благодар...
Postal
postal.com
Компания Postal, основанная в 2020 году в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния, является ведущей платформой для автономного взаимодействия, которая обслуживает более 600 клиентов B2B, таких как Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic и Fivetran. Postal позволяет клиентам создавать значимые и эффективные челове...
Alyce
alyce.com
Alyce — это платформа подарков с поддержкой искусственного интеллекта, которая помогает компаниям строить отношения, ускорять продажи и повышать узнаваемость бренда с помощью персонализированных подарков. Отделы маркетинга, продаж и работы с клиентами используют Alyce, чтобы открыть двери для нового...
Reachdesk
reachdesk.com
Раскройте возможности масштабных подарков с помощью Reachdesk, глобальной платформы корпоративных подарков №1 в мире, созданной для увеличения дохода.
Printfection
printfection.com
Легко создавайте красивые фирменные сувениры и распространяйте их в любой точке мира с помощью нашей платформы управления сувенирами. Свяжитесь с нами или получите демо-версию сегодня.
Xoxoday
xoxoday.com
Инфраструктура вознаграждений, стимулов, льгот и выплат для бизнеса. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат.