Reap — это финансовая платформа, которая обеспечивает доступ и финансовую связь посредством инноваций для компаний любого размера. Reap сочетает программное обеспечение для управления расходами с рядом инновационных платежных продуктов, включая флагманскую корпоративную кредитную карту Reap Visa. Reap стремится помочь предприятиям добиться успеха, предоставляя лучшие финансовые инструменты, которые развиваются вместе с клиентами и рынком. Reap поддерживается группой инвесторов, в том числе Acorn Pacific Ventures, Arcadia Funds, HashKey Capital, Hustle Fund, Fresco Capital, Abacus Ventures и Payment Asia. Компания была основана в 2018 году и с тех пор расширилась до команды из более чем 50 человек, работающих в офисах в семи странах.

Веб-сайт: reap.global

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Reap Global, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.