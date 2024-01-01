Reap Global

Reap Global

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Веб-сайт: reap.global

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Reap — это финансовая платформа, которая обеспечивает доступ и финансовую связь посредством инноваций для компаний любого размера. Reap сочетает программное обеспечение для управления расходами с рядом инновационных платежных продуктов, включая флагманскую корпоративную кредитную карту Reap Visa. Reap стремится помочь предприятиям добиться успеха, предоставляя лучшие финансовые инструменты, которые развиваются вместе с клиентами и рынком. Reap поддерживается группой инвесторов, в том числе Acorn Pacific Ventures, Arcadia Funds, HashKey Capital, Hustle Fund, Fresco Capital, Abacus Ventures и Payment Asia. Компания была основана в 2018 году и с тех пор расширилась до команды из более чем 50 человек, работающих в офисах в семи странах.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для обработки платежей

Веб-сайт: reap.global

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Reap Global, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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