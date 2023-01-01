Альтернативы - Postal
Sendoso
sendoso.com
Sendoso, ведущая платформа отправки, помогает компаниям выделиться, предоставляя им новые способы взаимодействия с клиентами на протяжении всего пути покупателя.
PFL
pfl.com
В PFL мы специализируемся на создании прямой почтовой рассылки на основе данных, которая доставляет аутентичные моменты и способствует росту организаций. Обладая проверенным опытом успеха некоторых крупнейших брендов в мире, мы привносим в мир прямой почтовой рассылки масштабность, персонализацию и ...
&Open
andopen.co
Лучший подарок для заботливых компаний. Развивайте отношения и повышайте лояльность среди команд продаж, маркетинга, HR и CX.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem от Prospect Smarter — это решение для цифрового маркетинга, которое специализируется на оффлайн- и онлайн-маркетинге; предоставление эксклюзивных, ценных и личных потенциальных клиентов.
Kotis Design
kotisdesign.com
Мы являемся ведущим в отрасли поставщиком сувениров и технологическим партнером, который предлагает масштабируемую платформу электронной коммерции, помогающую брендам создавать, продавать и доставлять сувениры по всему миру. От HR-команд до отделов продаж и маркетинга — мы помогаем интегрировать и р...
Alyce
alyce.com
Alyce — это платформа подарков с поддержкой искусственного интеллекта, которая помогает компаниям строить отношения, ускорять продажи и повышать узнаваемость бренда с помощью персонализированных подарков. Отделы маркетинга, продаж и работы с клиентами используют Alyce, чтобы открыть двери для нового...
Reachdesk
reachdesk.com
Раскройте возможности масштабных подарков с помощью Reachdesk, глобальной платформы корпоративных подарков №1 в мире, созданной для увеличения дохода.
Printfection
printfection.com
Легко создавайте красивые фирменные сувениры и распространяйте их в любой точке мира с помощью нашей платформы управления сувенирами. Свяжитесь с нами или получите демо-версию сегодня.
Xoxoday
xoxoday.com
Инфраструктура вознаграждений, стимулов, льгот и выплат для бизнеса. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат.