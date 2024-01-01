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Pazcare

Pazcare

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Веб-сайт: pazcare.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Одна карта для доступа ко всем пособиям (еда, топливо, связь, подарки, обучение и многое другое), предоставляемым работодателями. Предоставьте своим сотрудникам максимальный доступ к налоговым льготам и планируйте ежемесячные расходы с помощью Pazcard. Будь то заказ еды через Zomato или покупка продуктов в ближайшем универмаге — Pazcard — единственный инструмент, который должны использовать ваши сотрудники.

Категории:

Business
Программное обеспечение для вознаграждений и поощрений

Веб-сайт: pazcare.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pazcare, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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wellable.co

Tremendous

Tremendous

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IncentivePilot

IncentivePilot

incentivepilot.com

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&Open

andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

StoreCash Perks

StoreCash Perks

storecashperks.com

RepeatMD

RepeatMD

repeatmd.com

Prezzee Business

Prezzee Business

business.prezzee.com.au

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Prezzee

prezzee.com.au

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taxact.com

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dunzo.com

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handwrytten.com

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LocoNav

loconav.com

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fresho.com

foodpanda

foodpanda

foodpanda.ph

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