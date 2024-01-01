Одна карта для доступа ко всем пособиям (еда, топливо, связь, подарки, обучение и многое другое), предоставляемым работодателями. Предоставьте своим сотрудникам максимальный доступ к налоговым льготам и планируйте ежемесячные расходы с помощью Pazcard. Будь то заказ еды через Zomato или покупка продуктов в ближайшем универмаге — Pazcard — единственный инструмент, который должны использовать ваши сотрудники.

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