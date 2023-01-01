Расходы на топливо, автопарк и персонал — все на одной карте. Оставьте воровство топлива и перерасход в прошлом с помощью смарт-карт автопарка, которые можно заблокировать только для топлива или активировать для оплаты различных расходов по мере необходимости.

Веб-сайт: coastpay.com

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