Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Fohlio — это мощное, интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение для спецификации FF&E, управления данными и закупок. Управляйте своим бюджетом, спецификациями, закупками, запасами и процессом управления данными о продуктах от начала до конца.

Веб-сайт: fohlio.com

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