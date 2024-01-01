Альтернативы - KopiKat
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
K2View
k2view.com
В K2view мы считаем, что каждое предприятие должно иметь возможность использовать свои данные, чтобы стать таким же прорывным и гибким, как лучшие компании в своей отрасли. Наша платформа продуктов данных обеспечивает надежное, целостное представление в режиме реального времени обо всем, что важно ...
CVEDIA
cvedia.com
CVEDIA ускоряет разработку автономных приложений. Раздвигая границы компьютерного зрения, мы стремимся решать самые сложные проблемы наших клиентов с помощью симуляционного и сенсорного моделирования, управления большими данными, системной интеграции и обучения нейронных сетей.
GenRocket
genrocket.com
Обеспечьте непрерывное тестирование с помощью генерации корпоративных тестовых данных. Наша система была разработана, чтобы помочь командам контроля качества генерировать точные тестовые данные, которые им нужны, по низкой цене. GenRocket — это будущее генераторов инструментов управления тестовыми д...
Gretel.ai
gretel.ai
Платформа синтетических данных для разработчиков. Создавайте искусственные наборы данных с теми же характеристиками, что и реальные данные, чтобы вы могли разрабатывать и тестировать модели ИИ без ущерба для конфиденциальности.
Syntheticus
syntheticus.ai
Создавайте высококачественные и совместимые синтетические данные в большом масштабе, которые идеально имитируют реальные данные, адаптированные к потребностям вашего бизнеса и аналитики.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...
syntheticAIdata
syntheticaidata.com
Мы помогаем предприятиям из различных отраслей преодолеть проблему получения высококачественных данных для обучения моделей искусственного интеллекта. Наше решение генерирует синтетические данные, которые позволяют клиентам легко создавать разнообразные наборы данных в любом масштабе. Используя синт...
Securiti
securiti.ai
Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управл...
YData
ydata.ai
YData помогает командам специалистов по обработке и анализу данных ускорить разработку ИИ за счет повышения качества данных.
Broadcom
broadcom.com
Broadcom Inc. — мировой технологический лидер, который проектирует, разрабатывает и поставляет широкий спектр полупроводников, корпоративного программного обеспечения и решений в области безопасности. Лидирующий в своей категории портфель продуктов Broadcom обслуживает критически важные рынки, включ...
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai демократизирует доступ к данным для всех потребителей технических данных, устраняя компромиссы между конфиденциальностью и доступностью данных. Решения Tonic синтезируют безопасные, высокоточные версии производственных данных, лишенные конфиденциальной информации и личных данных. Сотни кли...
MOSTLY AI
mostly.ai
MOSTLY AI — новаторский лидер в создании структурированных синтетических данных. Это позволяет любому генерировать высококачественные синтетические данные, аналогичные производственным, для более разумного искусственного интеллекта и более разумного тестирования. Группы синтетических данных в компан...