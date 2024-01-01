Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Персонализация искусственного интеллекта ArtsAI — это сборка сообщений (CTV, видео, аудио, дисплеев, собственных и текстовых сообщений), которые наилучшим образом соответствуют человеку, получающему сообщение. Автоматическая кластеризация аудитории и когортный анализ ArtsAI определяет правильное сообщение, которое нужно доставить в профиль каждого человека. Технология ArtsAI может оптимизировать сотни или даже тысячи комбинаций сообщений за миллисекунды.

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Веб-сайт: artsai.com

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