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ArtsAI

ArtsAI

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Веб-сайт: artsai.com

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Персонализация искусственного интеллекта ArtsAI — это сборка сообщений (CTV, видео, аудио, дисплеев, собственных и текстовых сообщений), которые наилучшим образом соответствуют человеку, получающему сообщение. Автоматическая кластеризация аудитории и когортный анализ ArtsAI определяет правильное сообщение, которое нужно доставить в профиль каждого человека. Технология ArtsAI может оптимизировать сотни или даже тысячи комбинаций сообщений за миллисекунды.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для персонализации

Веб-сайт: artsai.com

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Альтернативы

Brevo

Brevo

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Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

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dynamicyield.com

Adoric

Adoric

adoric.com

SpeechText.AI

SpeechText.AI

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Pinpoint

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Listrak

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listrak.com

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