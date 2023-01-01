Покупайте уникальные товары, не выходя из дома, по ценам Lidl! Бесплатная доставка от 199 злотых! Бесплатный возврат! Новые предложения каждую неделю! Лидл Польша Фонд Лидл и Ко. KG — немецкая международная сеть дисконтных магазинов, которая управляет более чем 11 000 магазинов в Европе и США.

Веб-сайт: lidl.pl

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lidl Polska, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.