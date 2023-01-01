eBay Inc. (EE-bay) (стилизовано строчными буквами) — американская многонациональная корпорация электронной коммерции, базирующаяся в Сан-Хосе, Калифорния, которая способствует продажам между потребителями и предприятиями-потребителям через свой веб-сайт. eBay был основан Пьером Омидьяром в 1995 году и стал заметной историей успеха пузыря доткомов. eBay — это многомиллиардный бизнес, который по состоянию на 2019 год работает примерно в 32 странах. Компания управляет веб-сайтом eBay, онлайн-аукционом и веб-сайтом покупок, на котором люди и компании покупают и продают широкий спектр товаров и услуг по всему миру. Веб-сайт может использоваться покупателями бесплатно, но с продавцов взимается плата за размещение товаров после ограниченного количества бесплатных объявлений, а также снова, когда эти товары продаются. В дополнение к первоначальным аукционным продажам eBay веб-сайт развивался и расширялся до включают в себя: мгновенные покупки по принципу «Купи сейчас»; покупки по универсальному коду продукта, ISBN или другому номеру SKU (через Half.com, который был закрыт в 2017 году); рекламные объявления в Интернете (через Kijiji или объявления eBay); онлайн-торговля билетами на мероприятия (через StubHub); и другие услуги. eBay ранее предлагал денежные переводы онлайн как часть своих услуг (через PayPal, которая с 2002 по 2015 год была 100% дочерней компанией eBay).

Веб-сайт: ebay.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением eBay, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.