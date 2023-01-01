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eBay Belarus

eBay Belarus

by.ebay.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Покупайте и продавайте кроссовки, сумки, часы, автомобили, электронику, товары для дома и многое другое в этот праздничный сезон на eBay. Вы откроете для себя крупные бренды, низкие цены и бесплатную доставку на многие товары.

Веб-сайт: by.ebay.com

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