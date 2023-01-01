Покупайте продукты по низким ценам, чтобы составить список покупок, или сделайте заказ онлайн. Заполняйте рецепты, экономьте с помощью сотен цифровых купонов, получайте баллы за топливо, кассовые чеки, отправляйте деньги и многое другое. Fred Meyer — американская сеть гипермаркетов-супермаркетов, основанная в 1922 году в Портленде, штат Орегон, США, Фредом Г. Мейером. Магазины расположены на северо-западе США, в штатах Орегон, Вашингтон, Айдахо и Аляска. Компания объединилась с Kroger в 1998 году, хотя магазины по-прежнему носят бренд Fred Meyer.

Веб-сайт: fredmeyer.com

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