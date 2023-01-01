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John Wiley & Sons, Inc., широко известная как Wiley, — американская многонациональная издательская компания, основанная в 1807 году и специализирующаяся на академических публикациях и учебных материалах.

Веб-сайт: wiley.com

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