WebCatalog
BabaSelo.com

BabaSelo.com

babaselo.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для BabaSelo.com в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Мечтаете вкусно поесть, но не знаете, что приготовить? Позвольте Бабе Село, вашему кулинарному эксперту с искусственным интеллектом, создать для вас идеальный рецепт. Наслаждайтесь изысканными блюдами, приготовленными на заказ, и отправляйтесь в восхитительное кулинарное путешествие.

Веб-сайт: babaselo.com

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