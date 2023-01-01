WebCatalog
MenuAid

MenuAid

menuaid.co.nz

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MenuAid в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Наслаждайтесь вкусными и полезными блюдами, экономя время и деньги на кухне благодаря простому и продуманному планированию питания.

Веб-сайт: menuaid.co.nz

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MenuAid, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Factor75

Factor75

factor75.com

Lollipopai

Lollipopai

lollipopai.com

Simply Recipes

Simply Recipes

simplyrecipes.com

Nutraiplan

Nutraiplan

nutraiplan.com

GetBetterPics

GetBetterPics

getbetterpics.com

SecureGive

SecureGive

securegive.com

Tangerine

Tangerine

tangerine.ca

Upside

Upside

upside.com

GrammarFlip

GrammarFlip

grammarflip.com

Gobble

Gobble

gobble.com

Vendr

Vendr

vendr.com

RealEats

RealEats

realeats.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности