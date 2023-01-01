Программа Simply Recipes поможет вам приготовить вкусные блюда с меньшим стрессом и большей радостью. Мы предлагаем рецепты и советы по приготовлению блюд для домашних поваров от домашних поваров. Помощь в создании «кухонных побед» — это то, чем мы занимаемся.

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