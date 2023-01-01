BBC Good Food
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для BBC Good Food в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: bbcgoodfood.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BBC Good Food, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Simply Recipes
simplyrecipes.com
Good Housekeeping
goodhousekeeping.com
Taste of Home
tasteofhome.com
Food52
food52.com
Delish
delish.com
Five Good Friends
fivegoodfriends.com.au
BBC iPlayer
bbc.co.uk
Epicurious
epicurious.com
Food Network
foodnetwork.com
BBC News
bbc.com
Jumia Food Ghana
food.jumia.com.gh
Serious Eats
seriouseats.com