Shadow Drive

Shadow Drive

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Веб-сайт: shadow.tech

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Ваше облачное хранилище, ваши файлы, ваши правила. Обеспечьте конфиденциальность и безопасность своих файлов благодаря Shadow Drive, нашему облачному решению для хранения данных европейского производства. Теперь это самый дешевый накопитель на рынке, ориентированный на конфиденциальность.
Категории:
Productivity
Службы облачного хранения

Веб-сайт: shadow.tech

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Альтернативы

Google Drive

Google Drive

google.com

iCloud

iCloud

icloud.com

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

TeraBox

TeraBox

terabox.com

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

MEGA

MEGA

mega.io

Proton Drive

Proton Drive

proton.me

TeleDrive

TeleDrive

teledriveapp.com

Amazon Drive

Amazon Drive

amazon.com

Yandex Disk

Yandex Disk

disk.yandex.com

iCloud Beta

iCloud Beta

beta.icloud.com

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drive.autodesk.com

Exoscale

Exoscale

exoscale.com

FEX.NET

FEX.NET

fex.net

Koofr

Koofr

koofr.net

Google Drive

Google Drive

google.com

Internxt

Internxt

internxt.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

Puter

Puter

puter.com

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