WorkFlowy — это простой веб-конструктор, созданный Майком Турицыным и Джесси Пателем в лагере стартапов Y Combinator. Идея Workflowy возникла из предыдущего опыта работы Пателя в области управления проектами и его разочарования отсутствием полезных инструментов. Центральной особенностью приложения является текстовый вложенный список. В статье для The Guardian писательница Эмма Донохью отметила, что этот аспект программного обеспечения позволяет ей улавливать и систематизировать «случайные идеи». Приложение работает по бизнес-модели freemium, а его простой интерфейс в виде списка был описан как «незагроможденный». ." от PC World в 2013 году и «минималистично элегантный» от The Atlantic в 2016 году. С момента своего запуска Workflowy создал то, что Geek Wire называет «культовым последователем».

Веб-сайт: workflowy.com

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