Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Видеосайт, принадлежащий основателю Infowars Алексу Джонсу, который регулярно делится теориями заговора, в том числе о COVID-19 и выборах в США в 2020 году.

Веб-сайт: banned.video

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